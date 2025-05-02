Производитель бракованных мин останется поставщиком Агентства оборонных закупок — Finance.ua
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Производитель бракованных мин останется поставщиком Агентства оборонных закупок

Казна и Политика
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Оборонный завод в Днепропетровской области, который поставил на фронт партию бракованных минометных снарядов, остается среди поставщиков АОЗ: несколько партий некачественной номенклатуры не являются основанием для прекращения контрактования.
Об этом во время брифинга «Синхронизация Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла» отметил директор АОЗ Арсен Жумадилов, передает корреспондент Укринформа.
«Этот завод является нашим контрагентом, в том числе поставщиком мин, но не основным. У нас есть по меньшей мере четыре поставщика, выполняющих соответствующие объемы заказов. И этот завод не самый большой. Он продолжает работать, отгружать продукцию, а те проблемы с качеством, которые у них были, по состоянию на сегодняшний день не замечено», — рассказал Жумадилов.
По его словам, на предприятии были перестроены определенные процессы с учетом представленных рекламаций. И на данный момент претензий к качеству его продукции нет.
«Сейчас ситуация другая, но учитывая то, что произошло в прошлом, мы не делаем ставку только на них. В то же время из-за того, что одна партия или несколько партий какой-то одной номенклатуры оказалась некачественной, не является достаточным основанием, чтобы в принципе не контрактовать такого производителя. Есть куча прочего, которое они производят, производят качественно, поставляют своевременно», — отметил директор АОЗ.
Он также добавил, что производитель, о котором идет речь, является крупным государственным предприятием. И если Агентство оборонных закупок прекратит сотрудничество с ним из-за занесения в черный список, это может привести к прекращению существования завода.
«Если мы его отнесем в „черный список“ за несколько партий одной из десятков номенклатур, которую производит это предприятие, это будет означать, что мы не заключим с ними никакого контракта. И это будет означать, что, скорее всего, предприятие будет в целом пересматривать перспективы своего существования. Готовы ли к этому мы как государство? Не уверен», — сказал Жумадилов.
Как сообщал Укринформ, суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога к другим двум фигурантам дела о поставках ВСУ бракованных минометных снарядов — бывшему руководителю одного из военных представительств Минобороны Михаилу Шкуренко и руководителю группы контроля Юрию Яреську.
О разоблачении аферы СБУ заявила в конце апреля. Следствие установило, что в прошлом году руководство завода заключило договор на изготовление боеприпасов для Сухопутных войск ВСУ и, согласно ему, должно было поставить войску оптовые партии 120-мм минометных выстрелов.
Завод произвел работы с дефектом. Для производства снарядов были использованы некачественные материалы. Среди прочего были добавлены метательные заряды, не соответствующие стандартам боевого применения.
Из-за реализации аферы на фронт попали 120 тыс. выстрелов, не пригодных для использования.
По материалам:
Укрінформ
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