Создание индустриальных парков с поддержкой государства облегчит возвращение украинцев из-за границы — Хмельницкий — Finance.ua
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Создание индустриальных парков с поддержкой государства облегчит возвращение украинцев из-за границы — Хмельницкий

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Создание индустриальных парков с поддержкой государства облегчит возвращение украинцев из-за границы — Хмельницкий
Создание индустриальных парков с поддержкой государства облегчит возвращение украинцев из-за границы — Хмельницкий
Острый вопрос возвращения граждан из-за границы можно решить только созданием в Украине конкурентных возможностей, считает украинский предприниматель, основатель холдинга UFuture, инновационного парка UNIT. City и индустриального парка «Белая Церковь» Василий Хмельницкий.
«Часто спрашивают, что нужно сделать, чтобы вернуть наших людей из-за границы. Я не вижу другого пути, кроме как через создание в Украине конкурентных возможностей — качественное образование, рабочие места, достойная зарплата, уровень жизни и сервисы. Индустриальный парк — это именно такая точка роста экономики и магнит для инноваций, инвестиций и талантов», — сказал он на форуме «Industrial Evolution: Производство включает экономику», который состоялся на днях в Белой Церкви.
Хмельницкий добавил, что благодаря поддержке индустриальных парков со стороны государства и местного сообщества в страну поступают инвестиции, тогда как индустриальные парки генерируют налоги в бюджет. По его словам, в прошлом году парк «Белая Церковь» перечислил в местный бюджет 18 млн грн налогов, в этом году планирует 25 млн грн, а в следующем — 50 млн грн.
Он поблагодарил за важные шаги, которые государство предпринимает для поддержки индустриальных парков.
«Министерство экономики приняло мощное решение — компенсировать 50% затрат на строительство коммуникаций при создании индустриальных парков. … А при поддержке местной общины, депутатов и председателя городского совета удалось реализовать прокладку дороги и коммуникаций в парке», — сказал предприниматель.
Как сообщалось, финская Peikko Group Corporation объявила 24 июня о введении в эксплуатацию промышленного здания будущего завода по производству бетонных соединений и композитных конструкций в индустриальном парке «Белая Церковь», запланированные инвестиции в составят EUR3 млн.
«Также здесь свои производства строят английская и немецкая компании. Есть и украинские предприятия из Харькова и Сум — настоящие герои, которые не уехали за границу, а продолжают работать в Украине», — подчеркнул Хмельницкий.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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