Ущерб от незаконных рубок деревьев в национальном парке «Гуцульщина» составляет 257 млн ​​грн — Finance.ua

Ущерб от незаконных рубок деревьев в национальном парке «Гуцульщина» составляет 257 млн ​​грн Сегодня 16:44 — Казна и Политика

Ущерб от незаконных рубок деревьев в национальном парке «Гуцульщина» составляет 257 млн ​​грн

Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование относительно преступной группы, в которую входили чиновники Кутского лесного хозяйства Ивано-Франковской области, пишет zahidfront.

По данным следствия, организовал схему директор лесхоза. К противоправной деятельности он привлек начальника и инженера одного из отделов предприятия, а также председателя ликвидационной комиссии. Фигуранты незаконно выдавали лесорубные билеты для проведения выборочных рубок на территории Национального природного парка «Гуцульщина» — якобы с целью оздоровления и формирования лесов.

На самом же деле такие действия противоправны, ведь любые работы в рамках природно-заповедного фонда разрешаются исключительно по согласованию Министерства защиты окружающей среды и областной военной администрации.

Никаких согласований фигуранты не получали.

В результате с марта 2022 по март 2023 года незаконно вырублено более 1,7 тысячи деревьев разных пород. По заключениям экспертизы, экологический ущерб превышает 257 миллионов гривен.

Четверым фигурантам инкриминируют превышение служебных полномочий и незаконную порубку и сбыт леса, совершенные в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 УК Украины). Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Для компенсации причиненного ущерба заявлен иск на всю сумму ущерба. Также наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 8,35 млн гривен.

Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская областная прокуратура.

Напомним, что в 2024 году сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении другой организованной группы из числа чиновников, незаконно рубивших древесину на территории Национального природного парка «Гуцульщина».

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