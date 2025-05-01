Канада открыла свой рынок для столовых яиц из Украины — Finance.ua

Канада открыла свой рынок для столовых яиц из Украины Сегодня 17:44 — Казна и Политика

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей согласовала форму международного сертификата на экспорт столовых яиц в Канаду, сообщила пресс-служба Союза птицеводов Украины.

«Обращаем внимание, что экспорт яиц в Канаду возможен только в случае сотрудничества с лицензированными импортерами в Канаде, который должен иметь действительную Лицензию по безопасности пищевых продуктов для Канады (SFC, Safe Food for Canadians Licence)», — отметили в ведомстве.

Ознакомиться с формой сертификата можно на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе «Международное сотрудничество» в рубрике Сертификаты на экспорт из Украины.

На сайте ведомства также обнародована дополнительная информация о соответствии требованиям законодательства Канады производителей яиц столовых и яичных продуктов, в частности относительно хранения и транспортировки яиц и яичных продуктов, маркировки яиц и яичных продуктов, програм контроля за сальмонеллезом — яичные продукты, программы контроля за сальмонеллезом — яйца столовые, требований к сортировке яиц, стандартов идентификации.

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