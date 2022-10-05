За два месяца акции «Смелая гривна» мелкими монетами собрано более 1,6 млн грн — НБУ — Finance.ua
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За два месяца акции «Смелая гривна» мелкими монетами собрано более 1,6 млн грн — НБУ

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Как сообщили в НБУ, всего за два месяца акции «Смелая гривна» украинцы собрали более 1,6 млн грн.
«Это вклад в Победу Украины каждого из вас! К акции уже присоединились почти 1,5 тысячи учебных заведений и коллективов организаций. Мобилизация монет для фронта проходит в каждом городе, городке и селе. Например, в Кропивницком на день города жители собрали более 200 кг монет», — отметили в НБУ.
Благотворительная акция проходит до 31 октября. Поэтому есть время отправить свои монеты на фронт.
Мобилизовать можно монеты номиналами 10, 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 гривен.
Список пунктов приема монет по ссылке: https://promo.bank.gov.ua/brave-hryvnia/#rahunok.
Есть возможность сдать и неплатежные монеты номиналами 1, 2, 5, 25 копеек.
Их можно бросить в ящики:
  • в отделениях банка ПУМБ;
  • в НБУ (г. Киев, Контрактовая площадь, 2а).
  • Или сначала обменять в отделениях Ощадбанка, ПриватБанка или Райффайзен Банка, а затем перевести для ВСУ.
  • Напомним, адреса отделений, в которых можно сдать собранные монеты, а также детальные условия участия в акции указаны на сайте «Смелая гривна».

Справка Finance.ua:

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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