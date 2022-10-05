За два месяца акции «Смелая гривна» мелкими монетами собрано более 1,6 млн грн — НБУ Сегодня 09:15

Как сообщили в НБУ, всего за два месяца акции «Смелая гривна» украинцы собрали более 1,6 млн грн.

«Это вклад в Победу Украины каждого из вас! К акции уже присоединились почти 1,5 тысячи учебных заведений и коллективов организаций. Мобилизация монет для фронта проходит в каждом городе, городке и селе. Например, в Кропивницком на день города жители собрали более 200 кг монет», — отметили в НБУ.

Благотворительная акция проходит до 31 октября. Поэтому есть время отправить свои монеты на фронт.

Мобилизовать можно монеты номиналами 10, 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 гривен.

Список пунктов приема монет по ссылке: https://promo.bank.gov.ua/brave-hryvnia/#rahunok

Есть возможность сдать и неплатежные монеты номиналами 1, 2, 5, 25 копеек.

Их можно бросить в ящики:

в отделениях банка ПУМБ;

в НБУ (г. Киев, Контрактовая площадь, 2а).

Или сначала обменять в отделениях Ощадбанка, ПриватБанка или Райффайзен Банка, а затем перевести для ВСУ.

Напомним, адреса отделений, в которых можно сдать собранные монеты, а также детальные условия участия в акции указаны на сайте «Смелая гривна».



Справка Finance.ua:

Национальный банк запустил благотворительную акцию «Смелая гривна», в рамках которой в течение трех месяцев по всей Украине продлится сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен, которые затем перечислят на нужды ВСУ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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