«Смілива гривня»: НБУ збирає монети для потреб армії — Finance.ua

«Смілива гривня»: НБУ збирає монети для потреб армії Вчора 16:13 — Казна та Політика

Національний банк запустив благодійну акцію «Смілива гривня», у межах якої протягом трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень, які потім перерахують на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«За п’ять місяців від початку повномасштабної війни на мультивалютний рахунок для допомоги українським захисникам перераховано понад 20 мільярдів гривень. Проте війна триває, і підтримка для Збройних Сил України зараз потрібна, як і в перші дні війни», — зазначили в НБУ.

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В НБУ нагадали, що наразі в обігу перебуває понад 14 млрд монет на суму більше 5 млрд грн. Водночас значна кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 та 50 копійок часто не використовується громадянами та лежить у скарбничках чи кишенях.

У регулятора підрахували, що 5 млрд грн — це приблизно 70 сучасних безпілотників BAYRAKTAR, або 25 реактивних артилерійських систем залпового вогню HIMARS, або 50 танків Т-90, або 150 машин бойової піхоти.

Де здати монети

Пункти мобілізації монет працюватимуть із 1 серпня до 31 жовтня 2022 року у відділеннях уповноважених банків — Ощадбанку та ПУМБ. Принести монети може кожен охочий.

Адреси відділень, у яких можна здати зібрані монети, а також детальні умови участі в акції зазначені , у яких можна здати зібрані монети, а також детальні умови участі в акції зазначені на сайті «Смілива гривня».

«Здавайте монети в банки, а ми відправимо їх на фронт», — прокоментував заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

Нагадаємо, Національний банк продовжив на один рік термін обміну розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами, — до 30 вересня 2023 року.

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