Українці обрали найкращу монету 2021 року (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці обрали найкращу монету 2021 року (фото)

Особисті фінанси
410
За результатами відкритого голосування за найкращу монету 2021 року в усіх трьох номінаціях — «Краще розкриття теми», «Краще художнє рішення», «Найпопулярніша монета» — перемогла пам’ятна монета з нейзильберу номіналом 5 гривень — «До 30-річчя незалежності України».
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Ця монета присвячена доленосній події, що відбулася 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада України ухвалила історичний документ — Акт проголошення незалежності України.
Композиція на монеті зображує Україну: безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки, та зображення кольорової вишиваної стрічки, що символізує код нації і нагадує ДНК.
Українці обрали найкращу монету 2021 року (фото)
Автором ескізу цієї монети став відомий український художник Олег Шупляк. Широку популярність здобула його серія картин «Двовзори» — авторська назва картин-ілюзій із подвійним змістом (за мотивами однієї з таких картин і створено реверс монети-переможниці).
Скульптор монети — Володимир Атаманчук; програмне моделювання здійснив Віталій Андріянов (працівники Банкнотно-Монетного двору НБУ).

Довідка Finance.ua:

  • конкурс «Краща монета року України» проводиться щорічно з 2005 року. Цьогоріч конкурс тривав із 20 червня до 04 липня 2022 року;
  • в номінації «Краща монета року» — набір із дев’яти пам’ятних монет «Енеїда» [срібло, номінал 10 гривень (кожна)];
  • у номінації «Краще розкриття теми» — пам’ятна монета «Передова» (нейзильбер, номінал 5 гривень).
Дізнатись курси валют 🤑
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.