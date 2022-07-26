Українці обрали найкращу монету 2021 року (фото) — Finance.ua

Українці обрали найкращу монету 2021 року (фото) Вчора 13:10 — Особисті фінанси

За результатами відкритого голосування за найкращу монету 2021 року в усіх трьох номінаціях — «Краще розкриття теми», «Краще художнє рішення», «Найпопулярніша монета» — перемогла пам’ятна монета з нейзильберу номіналом 5 гривень — «До 30-річчя незалежності України».

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Ця монета присвячена доленосній події, що відбулася 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада України ухвалила історичний документ — Акт проголошення незалежності України.

Композиція на монеті зображує Україну: безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки, та зображення кольорової вишиваної стрічки, що символізує код нації і нагадує ДНК.

Автором ескізу цієї монети став відомий український художник Олег Шупляк. Широку популярність здобула його серія картин «Двовзори» — авторська назва картин-ілюзій із подвійним змістом (за мотивами однієї з таких картин і створено реверс монети-переможниці).

Скульптор монети — Володимир Атаманчук; програмне моделювання здійснив Віталій Андріянов (працівники Банкнотно-Монетного двору НБУ).

Довідка Finance.ua:

конкурс «Краща монета року України» проводиться щорічно з 2005 року. Цьогоріч конкурс тривав із 20 червня до 04 липня 2022 року;

в номінації «Краща монета року» — набір із дев’яти пам’ятних монет «Енеїда» [срібло, номінал 10 гривень (кожна)];

у номінації «Краще розкриття теми» — пам’ятна монета «Передова» (нейзильбер, номінал 5 гривень).

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