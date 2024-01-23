За два года полномасштабной войны вернули имущества более чем на 16 миллиардов — ГБР — Finance.ua
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За два года полномасштабной войны вернули имущества более чем на 16 миллиардов — ГБР

Казна и Политика
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За два года полномасштабной войны вернули имущества более чем на 16 миллиардов — ГБР
За два года полномасштабной войны вернули имущества более чем на 16 миллиардов — ГБР
За период полномасштабной войны активная позиция Государственного бюро расследований позволила вернуть Украине имущества более чем на 16 млрд грн.
Об этом на брифинге сказал директор ГБР Алексей Сухачев.
«В целом активная позиция ГБР в расследовании уголовных производств позволила за почти 2 года полномасштабного вторжения вернуть государству имущества более чем на 16 млрд грн. И это только незначительная часть активов, которые выявлены и расследование и конечная оценка которых еще идет», — отметил он.
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Сухачев отметил, что в 2023 году были выявлены и переданы в управление государству средства аффилированного с рф букмекера на общую сумму 1,8 млрд грн, которые уже принесли доход от их управления почти на 43 млн грн.
Напомним, ГБР передало ВСУ металлическую белорусскую продукцию более чем на 61 млн долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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