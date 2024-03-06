За что туристы могут получить от 750 до 1200 евро штрафа на пляже Испании — Finance.ua
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За что туристы могут получить от 750 до 1200 евро штрафа на пляже Испании

Мир
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За что туристы могут получить от 750 до 1200 евро штрафа на пляже Испании
За что туристы могут получить от 750 до 1200 евро штрафа на пляже Испании
Туристам, направляющимся на пляжи испанского Бенидорма, необходимо знать о временных ограничениях и дважды проверять часы перед поездкой.
Купание в море с полуночи до 7 часов утра может стоить пляжникам колоссальных денег.
Об этом предупреждает thesun.
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Почему так

Вход в воду ночью может представлять чрезвычайную опасность, поскольку приливы и течения непредсказуемы под лунным светом.
Из-за низкой видимости людям также трудно заметить вас, если вы помашете рукой о помощи, иначе вы можете пропустить камень или существо, скрывающееся поблизости.
Еще одна причина, почему посетителям запрещают выходить на пляж, — это позволить уборщикам выполнять свою работу и убирать береговую линию.

Штрафы

Согласно BenidormSeriously, туристы, пойманные за нарушение пляжей Бенидорма после комендантского часа, столкнутся со штрафом от 750 до 1200 евро.
Чтобы быть на берегу, вас не оштрафуют, на большинстве пляжей есть таблички, сообщающие посетителям, что можно, а что нельзя делать.

Справка Finance.ua:

  • по данным Министерства интеграции, социального обеспечения и миграции Испании, с начала конфликта более 201 тысяч украинцев, преимущественно женщин, искали убежища в Испании. Испания занимает пятое место в Европейском Союзе по предоставлению временной защиты, которым пользуются 199 тыс. человек. 61 процент женщины и 31 процент несовершеннолетних детей.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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