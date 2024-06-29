За 5 лет цена на обучение в университетах Украины выросла на 83% — Finance.ua

За 5 лет цена на обучение в университетах Украины выросла на 83% Сегодня 17:17

За 5 лет цена на обучение в университетах Украины выросла на 83%, Фото: freepik

В последние несколько лет в Украине стоимость контрактного обучения выросла в среднем на 83%.

Об этом пишет the page со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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Динамика стоимости высшего образования, по данным Госстата

2019 год: +12,9%;

2020 год: +15,2%;

2021 год: +17,5%;

2022 год: +7,2%;

2023 год: +11,8%.

Например, если в 2019 году средняя цена за год обучения была около 20 тыс. гривен, то в 2023 году — 37 тыс. гривен.

Наибольшим спросом пользуется программирование и юриспруденция, здесь ставки могут расти на 10−20% в год и больше.

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В частности, стоимость годового контракта 2024 года для программистов в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского достигла 54,9 тыс. грн, что на 10% выше, чем год назад.

А вот обучение по специальности «Право» в Национальном юридическом институте им. Ярослава Мудрого в Харькове за год выросло на 30,4% и сейчас стоит 41,35 тыс. грн в год.

Хотя по этой специальности дороже всего учиться в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко — 62,8 тыс. грн.

Напомним, из-за чрезмерного ажиотажа на обучение в аспирантуре среди мужчин призывного возраста Министерство образования и науки Украины изменяет правила поступления на третий уровень высшего образования.

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