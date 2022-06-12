За 3 дня криптовалютный сектор упал почти до годового минимума — Finance.ua

За 3 дня криптовалютный сектор упал почти до годового минимума

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За 3 дня криптовалютный сектор упал почти до годового минимума

Неблагоприятная динамика цен на криптовалютном рынке за последние 24 часа только усилилась, а многие альткоины зафиксировали новые недельные, месячные и даже годовые минимумы. Поскольку на многих диаграммах видно двузначное падение, то неудивительно, что ежедневные ликвидации превысили 500 миллионов долларов.

Можно с уверенностью сказать, что крипторинок знал лучшие дни (и не так давно). BTC, например, торговался выше 32 000 долларов на прошлой неделе, но каждая попытка преодолеть этот уровень заканчивалась следующим тестированием уровня поддержки.

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Неуспешные попытки преодолеть отметку в 32 тысячи снизили стоимость актива примерно до 30 000 долларов, а в пятницу ситуация ухудшилась и началось свободное падение. На данный момент Bitcoin вовсю пытается оставаться выше 27 000 долларов после очередного падения.

Однако в то время как у BTC дела обстоят довольно плохо, альткоины находятся в гораздо худшем состоянии. Двузначные потери наблюдаются почти у всех альткоинов.

Эфириум возглавляет этот тренд с немалым суточным понижением в размере 14%. Вторая по величине криптовалюта упала до 1450 долларов — за несколько дней она потеряла более 500 долларов.

BNB, Cardano, Ripple, Solana, Dogecoin, Polkadot, Avalanche, Shiba Inu и многие другие также столкнулись с двузначным снижением цен. В целом капитализация рынка криптовалют упала почти до годового минимума ниже 1,1 трлн долларов.

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