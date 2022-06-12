ЕС может принять единый закон о криптовалютах до конца июня — Finance.ua

Европейский союз близок к заключению соглашения о регулировании криптовалют между 27 государствами-членами.
Вопросы, которые еще предстоит решить в отношении криптовалют, включают необходимость интеграции NFT в предложенные правила, способы регулирования стейблкоинов, надзор за поставщиками услуг криптоактивов, положение о борьбе с отмыванием денег и влияние блокчейнов PoW-консенсуса на окружающую среду.
Согласно отчету Bloomberg, и Франция (председательствующая в ЕС), и Европейский парламент с оптимизмом смотрят на то, что вопросы предложенного пакета регулирования рынков криптоактивов (MiCA) будут решены до конца этого месяца. Представители, которым поручено это дело, встретятся 14 и 30 июня.
Кроме того, согласно источникам, знакомым с этим вопросом, законодатели стремятся настаивать на том, чтобы новый набор правил учитывал влияние на окружающую среду криптовалют, работающих на алгоритме Proof-of-work.