За 2023 год более 12 тыс. авто: какие китайские машины покупают украинцы — Finance.ua

За 2023 год более 12 тыс. авто: какие китайские машины покупают украинцы Сегодня 07:30 — Технологии&Авто

За 2023 год более 12 тыс. авто: какие китайские машины покупают украинцы

В 2023 году украинцы впервые зарегистрировали 12,4 тыс. автомобилей, изготовленных в Китае.

Об этом пишет Институт исследований авторынка.

Новые авто — 65,2%,

б/у — 34,8%.

Легковые автомобили: 97,5% от общего количества (6,9 тыс.).

Грузовых было всего 301 шт. (2,4%) и 9 автобусов.

Абсолютное большинство автомобилей из Китая оказалось электрическим: 80,2% (10 тыс.).

Напомним, в Украине внедрят онлайн-растаможку легковых автомобилей через Дію. Новая процедура призвана устранить из процесса оценки автомобилей человеческий фактор. Новые правила растаможивания прописаны в проекте закона № 10 380. Его 24 апреля приняла ВР в первом чтении, сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк («Голос»).

Когда новый закон вступит в силу, физлица смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение Дія, а бизнес через веб-портал Дія. Авторы законопроекта предлагают создать Базу данных таможенной стоимости легковых автомобилей.

Справка Finance.ua:

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В I квартале 2024 года автопарк Украины пополнили более 19 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 19% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром. Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 27%, против 35% в прошлом году.



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