За 100 дней войны россияне уничтожили 24 тысячи км дорог и 300 мостов в Украине — Finance.ua
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За 100 дней войны россияне уничтожили 24 тысячи км дорог и 300 мостов в Украине

Сегодня 20:17Казна и Политика
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За 100 дней войны россияне уничтожили 24 тысячи км дорог и 300 мостов в УкраинеЗа 100 дней войны россияне уничтожили 24 тысячи км дорог и 300 мостов в Украине
С 24 февраля российские захватчики уничтожили в Украине 24 тысячи километров дорог и триста мостов.
Об этом сообщает Укравтодор в Facebook.
«За 100 дней войны разрушены 24 тысячи км дорог и три сотни мостов. Враг не прекращает уничтожать нашу инфраструктуру, но страна продолжает жить и восстанавливаться в условиях войны», — говорится в сообщении.
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В Укравтодоре добавили, что сейчас поставили на паузу все масштабные проекты «Большой стройки», а работают на критически важных маршрутах и «дорогах жизни».
В частности, уже обеспечили проезд по 39 временным переправам на дорогах в Киев, Ирпень, Бучу, Гостомель, Чернигов, Харьков, Сумы и Николаев.
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Также открыли движение по «Варшавской трассе» из Киева в Ковель и движение грузовиков по трассе М-06 Киев-Чоп.
Кроме того, 2 июня открыли движение по готовому участку трассы Н-31 на Днепропетровщине (почти 30 км автодороги по маршруту Полтава — Киев).
Сообщается, что автодоровцы продолжают расчищать дороги от военной и гражданской техники, мусора и грязи. На 3 июня уже убрали 930 км дорог государственного значения и коммунальных улиц киевского пригорода.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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