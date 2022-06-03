За 100 дней войны россияне уничтожили 24 тысячи км дорог и 300 мостов в Украине — Finance.ua

За 100 дней войны россияне уничтожили 24 тысячи км дорог и 300 мостов в Украине

Сегодня 20:17 — Казна и Политика

За 100 дней войны россияне уничтожили 24 тысячи км дорог и 300 мостов в Украине

С 24 февраля российские захватчики уничтожили в Украине 24 тысячи километров дорог и триста мостов.

Об этом сообщает Укравтодор в Facebook

«За 100 дней войны разрушены 24 тысячи км дорог и три сотни мостов. Враг не прекращает уничтожать нашу инфраструктуру, но страна продолжает жить и восстанавливаться в условиях войны», — говорится в сообщении.

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В Укравтодоре добавили, что сейчас поставили на паузу все масштабные проекты «Большой стройки», а работают на критически важных маршрутах и «дорогах жизни».

В частности, уже обеспечили проезд по 39 временным переправам на дорогах в Киев, Ирпень, Бучу, Гостомель, Чернигов, Харьков, Сумы и Николаев.

Также открыли движение по «Варшавской трассе» из Киева в Ковель и движение грузовиков по трассе М-06 Киев-Чоп.

Кроме того, 2 июня открыли движение по готовому участку трассы Н-31 на Днепропетровщине (почти 30 км автодороги по маршруту Полтава — Киев).

Сообщается, что автодоровцы продолжают расчищать дороги от военной и гражданской техники, мусора и грязи. На 3 июня уже убрали 930 км дорог государственного значения и коммунальных улиц киевского пригорода.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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