За 100 дней войны россияне уничтожили 24 тысячи км дорог и 300 мостов в Украине — Finance.ua

«За 100 дней войны разрушены 24 тысячи км дорог и три сотни мостов. Враг не прекращает уничтожать нашу инфраструктуру, но страна продолжает жить и восстанавливаться в условиях войны», — говорится в сообщении.
Также открыли движение по «Варшавской трассе» из Киева в Ковель и движение грузовиков по трассе М-06 Киев-Чоп.
Кроме того, 2 июня открыли движение по готовому участку трассы Н-31 на Днепропетровщине (почти 30 км автодороги по маршруту Полтава — Киев).
Сообщается, что автодоровцы продолжают расчищать дороги от военной и гражданской техники, мусора и грязи. На 3 июня уже убрали 930 км дорог государственного значения и коммунальных улиц киевского пригорода.