За 10 месяцев 2025 года товарооборот Украины составил $101 млрд

Казна и Политика
87
За десять месяцев 2025 года общий объем товарооборота Украины составил $101 млрд.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
При этом облагаемый налогом импорт составил $51,8 млрд, что составляет 76% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-сентябре 2025 года составила 0,52 долл/кг.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $15,1 млрд, Польша — $6,4 млрд и Германия — $5,4 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $4,2 млрд, Турцию — на $2,2 млрд, Германию — на $2,0 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-октябре 2025 года товаров 68% составили следующие категории товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — $27 млрд:
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 168,0 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — $10,4 млрд:
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 81,1 млрд грн, что составляет 14% поступлений таможенных платежей;
  • топливно-энергетические — $8,5 млрд:
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 167,9 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $18,2 млрд;
  • металлы и изделия из них — $3,9 млрд;
  • машины, оборудование и транспорт — $3,1 млрд.
За 10 месяцев 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 950,7 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
