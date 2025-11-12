За 10 месяцев 2025 года товарооборот Украины составил $101 млрд Сегодня 07:15 — Казна и Политика

За десять месяцев 2025 года общий объем товарооборота Украины составил $101 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

При этом облагаемый налогом импорт составил $51,8 млрд, что составляет 76% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-сентябре 2025 года составила 0,52 долл/кг.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $15,1 млрд, Польша — $6,4 млрд и Германия — $5,4 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $4,2 млрд, Турцию — на $2,2 млрд, Германию — на $2,0 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-октябре 2025 года товаров 68% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $27 млрд:

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 168,0 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $10,4 млрд:

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 81,1 млрд грн, что составляет 14% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $8,5 млрд:

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 167,9 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $18,2 млрд;

металлы и изделия из них — $3,9 млрд;

машины, оборудование и транспорт — $3,1 млрд.

За 10 месяцев 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 950,7 млн грн.

