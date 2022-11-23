Из-за ракетного обстрела временно обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС – Минэнерго — Finance.ua
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Из-за ракетного обстрела временно обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС – Минэнерго

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Массированный ракетный обстрел Россией 23 ноября привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.
Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины.
"Сегодня Россия снова осуществила массированный обстрел украинской энергетической инфраструктуры. Это гражданская инфраструктура, которая обеспечивает электро- и теплоснабжение для миллионов украинских женщин, детей и пенсионеров.
Таким образом РФ в день признания Европарламентом ее государством-спонсором терроризма доказала неоспоримую правдивость этого определения. Только террористы так поступают с народом, который не могут победить, поэтому пытаются просто уничтожить", — заявили в министерстве.
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В Минэнерго отмечают, что ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.
В результате этого было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. Происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии может повлиять на наличие тепло- и водоснабжения.
Министерство отмечает, что энергетики уже работают и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.
"Но, учитывая масштабы поражений, нам понадобится время.
Но россии не удастся запугать украинцев. Украинцы не боятся холода. Украинцы не боятся темноты. Украинцы не боятся террористов. Мы их побеждаем — совместными усилиями, каждый на своем рабочем месте. Доверяйте энергетикам, верьте ВСУ!", — добавили в Минэнерго.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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