Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключены от энергосистемы из-за обстрелов — Finance.ua
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Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключены от энергосистемы из-за обстрелов

Энергетика
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Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключены от энергосистемы из-за ракетных обстрелов российскими оккупантами энергообъектов.
«Южноукраинская АЭС — аварийная остановка энергоблоков», — сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале в среду.
«Остановка блоков. Отсутствует электроснабжение, вода, возможно тепла», — написал городской голова Нетишина, города-спутника Хмельницкой АЭС Александр Супрунюк на своей Facebook-странице.
Как сообщалось, НЭК «Укрэнерго» подтвердила попадание ракетами в ряд энергообъектов в среду и аварийные отключения света по всей Украине.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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