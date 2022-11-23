Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключены от энергосистемы из-за обстрелов — Finance.ua

Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключены от энергосистемы из-за обстрелов Сегодня 16:00 — Энергетика

Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключены от энергосистемы из-за ракетных обстрелов российскими оккупантами энергообъектов.

«Южноукраинская АЭС — аварийная остановка энергоблоков», — сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале в среду.

«Остановка блоков. Отсутствует электроснабжение, вода, возможно тепла», — написал городской голова Нетишина, города-спутника Хмельницкой АЭС Александр Супрунюк на своей Facebook-странице.

Как сообщалось, НЭК «Укрэнерго» подтвердила попадание ракетами в ряд энергообъектов в среду и аварийные отключения света по всей Украине.

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