Южная Корея выделяет Украине пакет помощи на $2,3 миллиарда — Finance.ua
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Южная Корея выделяет Украине пакет помощи на $2,3 миллиарда

Казна и Политика
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Южная Корея выделяет Украине пакет помощи на $2,3 миллиарда
Южная Корея выделяет Украине пакет помощи на $2,3 миллиарда
Южная Корея предоставит Украине средне- и долгосрочный пакет помощи на $2,3 миллиарда, начиная с текущего года, а также предложит $12 миллионов на реабилитацию раненых украинских военных через трастовый фонд НАТО для помощи Украине.
Об этом сообщил министр иностранных дел страны Чо Тхэ Юль на заседании в Брюсселе с участием партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, передает Yonhap.
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Одной из тем этого заседания было военное сотрудничество между россией и Северной Кореей.
По словам Чо, «поддержка Северной Кореи российским оружием влияет на безопасность не только Европы, но и Корейского полуострова и Индо-Тихоокеанского региона». Передача москвой военных технологий и поставки переработанной нефти Пхеньяну угрожают глобальному устройству.
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Кроме того, Чо подверг критике россию за вето в конце марта, которое она наложила на продолжение мандата группы контроля за соблюдением режима санкций ООН в отношении Северной Кореи в связи с ее ядерной и ракетной программами. Этот шаг южнокорейский министр сравнил с «уничтожением камеры наблюдения, чтобы воспрепятствовать задержанию преступника».
По материалам:
theБабель
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