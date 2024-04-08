Южная Корея выделяет Украине пакет помощи на $2,3 миллиарда — Finance.ua

Южная Корея выделяет Украине пакет помощи на $2,3 миллиарда Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Южная Корея выделяет Украине пакет помощи на $2,3 миллиарда

Южная Корея предоставит Украине средне- и долгосрочный пакет помощи на $2,3 миллиарда, начиная с текущего года, а также предложит $12 миллионов на реабилитацию раненых украинских военных через трастовый фонд НАТО для помощи Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Чо Тхэ Юль на заседании в Брюсселе с участием партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, передает Yonhap

Читайте также Трамп предлагает оказать помощь Украине в кредит, Зеленский отреагировал

Одной из тем этого заседания было военное сотрудничество между россией и Северной Кореей.

По словам Чо, «поддержка Северной Кореи российским оружием влияет на безопасность не только Европы, но и Корейского полуострова и Индо-Тихоокеанского региона». Передача москвой военных технологий и поставки переработанной нефти Пхеньяну угрожают глобальному устройству.

Кроме того, Чо подверг критике россию за вето в конце марта, которое она наложила на продолжение мандата группы контроля за соблюдением режима санкций ООН в отношении Северной Кореи в связи с ее ядерной и ракетной программами. Этот шаг южнокорейский министр сравнил с «уничтожением камеры наблюдения, чтобы воспрепятствовать задержанию преступника».

theБабель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.