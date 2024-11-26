Южная Корея направит 6 млн долларов на инициативу «Зерно из Украины» — Finance.ua

Южная Корея направит 6 млн долларов на инициативу «Зерно из Украины»
В рамках украинской гуманитарной инициативы «Зерно из Украины» Южная Корея планирует оказать помощь в размере 6 миллионов долларов.
Эта информация была объявлена во время заседания инициативы, состоявшегося в воскресенье, 24 ноября, передает Yonhap.
Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Канг Инсун сообщила о готовности страны способствовать преодолению глобального продовольственного кризиса.
Программа «Зерно из Украины», начатая в 2022 году, направлена на поставку продовольствия в страны Африки, Азии и Ближнего Востока, где существует высокий риск голода.
Она реализуется в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН и при поддержке более чем 30 стран и международных организаций.
По состоянию на конец 2023 года в рамках инициативы в наиболее пострадавшие регионы, включая Эфиопию, Сомали, Кению и Йемен, было доставлено более 170 тысяч тонн зерна.
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