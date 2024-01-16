Пять восточных стран ЕС снова просят Еврокомиссию вернуть пошлины на зерно из Украины — Finance.ua

Пять восточных стран ЕС снова просят Еврокомиссию вернуть пошлины на зерно из Украины Сегодня 10:45 — Мир

Пять восточных стран ЕС снова просят Еврокомиссию вернуть пошлины на зерно из Украины

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в совместном письме Еврокомиссии потребовали введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.

Об этом 15 января сообщило Министерство сельского хозяйства Венгрии, пишет «Европейская правда».

В письме, которое пересказывает венгерское ведомство, пять восточных стран Евросоюза просят Еврокомиссию принять меры ввиду более дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины, которая, как они утверждают, поглощает их экспортные рынки.

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Подписанты указали, что их страны производят значительно больше пшеницы и кукурузы, чем им нужно, что является ключевым для европейской продовольственной безопасности и стратегического суверенитета ЕС.

«Именно поэтому Брюсселю необходимо ввести меры, которые защитят рынки граничащих с Украиной стран-членов, помогая им использовать весь свой экспортный потенциал. Одной из таких мер может быть введение импортных пошлин на наиболее чувствительные сельскохозяйственные продукты», — говорится в письме.

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Министры утверждают, что фермеры их стран «понесли значительные убытки» после того, как в прошлом году ЕС приостановил импортные квоты и пошлины на зерно из Украины. Они призывают Европейскую комиссию проверить, соответствуют ли украинские правила производства стандартам ЕС.

В сентябре 2023 года Польша, Словакия и Венгрия объявили об ограничении импорта украинского зерна после того, как Еврокомиссия решила не продлевать запрет на импорт в пять соседних с Украиной стран ЕС.

В ответ Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию против этих трех стран, а другие члены ЕС осудили их односторонние ограничения.

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Європейська правда По материалам:

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