Пять восточных стран ЕС снова просят Еврокомиссию вернуть пошлины на зерно из Украины — Finance.ua
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Пять восточных стран ЕС снова просят Еврокомиссию вернуть пошлины на зерно из Украины

Мир
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Пять восточных стран ЕС снова просят Еврокомиссию вернуть пошлины на зерно из Украины
Пять восточных стран ЕС снова просят Еврокомиссию вернуть пошлины на зерно из Украины
Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в совместном письме Еврокомиссии потребовали введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.
Об этом 15 января сообщило Министерство сельского хозяйства Венгрии, пишет «Европейская правда».
В письме, которое пересказывает венгерское ведомство, пять восточных стран Евросоюза просят Еврокомиссию принять меры ввиду более дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины, которая, как они утверждают, поглощает их экспортные рынки.
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Подписанты указали, что их страны производят значительно больше пшеницы и кукурузы, чем им нужно, что является ключевым для европейской продовольственной безопасности и стратегического суверенитета ЕС.
«Именно поэтому Брюсселю необходимо ввести меры, которые защитят рынки граничащих с Украиной стран-членов, помогая им использовать весь свой экспортный потенциал. Одной из таких мер может быть введение импортных пошлин на наиболее чувствительные сельскохозяйственные продукты», — говорится в письме.
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Министры утверждают, что фермеры их стран «понесли значительные убытки» после того, как в прошлом году ЕС приостановил импортные квоты и пошлины на зерно из Украины. Они призывают Европейскую комиссию проверить, соответствуют ли украинские правила производства стандартам ЕС.
В сентябре 2023 года Польша, Словакия и Венгрия объявили об ограничении импорта украинского зерна после того, как Еврокомиссия решила не продлевать запрет на импорт в пять соседних с Украиной стран ЕС.
В ответ Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию против этих трех стран, а другие члены ЕС осудили их односторонние ограничения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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