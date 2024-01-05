В Польше решили не снимать запрет на импорт зерна из Украины — Finance.ua

В Польше решили не снимать запрет на импорт зерна из Украины Сегодня 11:32 — Мир

В Польше решили не снимать запрет на импорт зерна из Украины

Министр сельского хозяйства и развития села в Польше Чеслав Секерский заявил, что запрет на импорт украинского зерна в его страну будет действовать до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила на уровне ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и развития села Польши в Twitter.

«Границы не откроются, эмбарго на украинскую продукцию бессрочное — пока его не снимут. Я поддерживаю требования Rolnicza 12, которые, однако, должны быть адаптированы к действующему законодательству в Польше, включая законодательство ЕС», — заявил он.

Секерский отметил, что сейчас важны переговоры с фермерами-митингующими для наработки лучших решений.

«Однако юридическое санкционирование всех требований требует времени. Нет оснований полагать, что-то, что я обещал, не будет выполнено», — подчеркнул он.

Напомним, польские перевозчики с ноября 2023 блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Они значительно усложнили движение грузовиков.

Забастовщики требуют, чтобы Евросоюз отменил «транспортный безвиз» с Украиной и вернул систему разрешений. Но такие условия выполнить невозможно.

В Польше ожидали, что прекратить блокаду границы можно будет до конца 2023, но так не произошло.

Подробно о том, почему поляки снова блокируют границу и сколько из-за этого теряет Украина, мы рассказали в статье по ссылке ниже.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.