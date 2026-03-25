Южная Корея частично запрещает использование авто на фоне нефтяного шока 25.03.2026, 00:04 — Технологии&Авто

Южная Корея готовит прямые ограничения на использование автомобилей в ответ на рост цен на топливо, вызванное конфликтом на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Financial Times.

С полуночи среды для автомобилей государственного сектора введут систему чередования: транспортным средствам с номерными знаками, оканчивающимися на 1 или 6, не разрешат выезжать в понедельник, на 2 или 7 — во вторник и так далее.

Для частных автомобилей эта система будет добровольной, однако чиновники заявили, что это может измениться, если усугубится кризис.

Это не первый случай применения такой системы. В 2010-х годах из-за обеспокоенности высоким уровнем мелкодисперсной пыли уже вводили пятидневную систему чередования автомобилей.

Правительство также просит 50 крупнейших корпоративных потребителей нефти найти способы сократить ее потребление.

«Правительство приложит максимальные политические усилия, включая дополнительные бюджеты в связи с войной, корректировку системы предельных цен, снижение топливных налогов и ответные меры в цепях поставки», — заявил министр финансов Ку Юн Чхоль.

Цены на нефть выросли из-за опасений насчет поставок после того, как Иран отказал в проведении переговоров с Соединенными Штатами о прекращении войны в заливе, вопреки заявлению президента США Дональда Трампа о том, что соглашение могут заключить в ближайшее время.

Економічна Правда

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.