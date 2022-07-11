Ювелирная компания заплатила хакерам $7,5 млн BTC, чтобы сохранить анонимность клиентов — Finance.ua

Ювелирная компания заплатила хакерам $7,5 млн BTC, чтобы сохранить анонимность клиентов Сегодня 04:26 — Финтех и Карты

Ювелирная компания заплатила хакерам $7,5 млн BTC, чтобы сохранить анонимность клиентов

Xакерская атака привела к тому, что британская ювелирная компания Graff Diamonds была вынуждена заплатить около 7,5 млн долларов, чтобы избежать скандала.

В случае отказа группа хакеров угрожала опубликовать личные данные известных клиентов компании, среди которых: популярная телеведущая Oppa Уинфри, Дэвид Бекхэм, Дональд Трамп, султан Брунея и члены королевских семей.

После выплаты половины суммы в Graff подали в суд на страховую компанию Travelers за отказ возместить расходы, хотя подобные случаи были предусмотрены страхованием. Взлом произошел в сентябре 2021 года, когда группа хакеров под названием Conti взяла на себя ответственность за воровство личных данных.

В ноябре руководство Graff заплатило половину от того, что требовали Conti ($15 млн в ВТС). Дальнейшее поведение хакеров и будущее переговоров неизвестны.

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noworries По материалам:

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