ЮНЕСКО поможет отстроить поврежденные в результате ракетной атаки дома во Львове — Finance.ua

ЮНЕСКО поможет отстроить поврежденные в результате ракетной атаки дома во Львове Сегодня 06:14 — Технологии&Авто

ЮНЕСКО поможет отстроить поврежденные в результате ракетной атаки дома во Львове

Львовский городской совет проводит переговоры с ЮНЕСКО, который поможет отстроить дома — памятники исторического наследия, которые разрушила 6 июля российская ракета.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Facebook.

«Сейчас продолжаются переговоры с ЮНЕСКО. Они помогут отстраивать дома, принадлежащие к историческому наследию», — написал Садовый.

Мэр добавил по поводу ситуации с помещениями, поврежденными в результате ракетных обстрелов, что в настоящее время 600 деревянных окон для домов, являющихся памятниками архитектуры, уже заказаны. Они производятся.

Владельцы жилья, которые не относятся к историческому наследию, уже самостоятельно заменяют окна, также им помогает американский фонд.

Жители 4 самых разрушенных домов по ул. Стрыйской получают от города компенсацию на аренду жилья. Выплачивать ее будут, пока их дома не восстановят.

Напомним, 6 июля вражеский ракетный удар по Львову, по словам мэра Андрея Садового, стал самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабного вторжения. Армия рф выпустила по Львовщине десять крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря, семь из них были сбиты силами ПВО. Спасатели работали более суток, чтобы разобрать завалы наиболее пострадавшего дома на Стрыйской, 66. Десять человек погибли, 48 получили ранения, шесть находятся в больнице. Повреждены более полусотни автомобилей и более 40 домов.

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