Стартовало бета-тестирование подачи заявок в «Дії» на компенсацию за разрушенное жилье — Finance.ua

Стартовало бета-тестирование подачи заявок в «Дії» на компенсацию за разрушенное жилье
Стартовало бета-тестирование подачи заявок в «Дії» на получение компенсации в виде жилищного сертификата за разрушенное из-за войны жилье.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.
Подать заявки могут владельцы разрушенного жилья в Мощуне и Бородянке Киевской области.
Что еще нужно знать и как это работает
Стать тестировщиками могут украинцы, которые:
- достигли 18 лет;
- имеют верифицированный РНУКНП;
- предварительно направили сообщение о разрушенном имуществе;
- имеют разрушенный дом на территории с. Мощун в Гостомельской территориальной громаде или в пгт Бородянка Бородянской поселковой территориальной громады Киевской области;
- является единственным собственником имущества, зарегистрированным в Государственном реестре вещных прав (ГРВП).
Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке: https://t.me/diia_beta_bot
После подачи заявки специально созданная в громаде комиссия проведет обследование жилья и примет решение о выдаче компенсации.
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После бета-теста получить компенсацию могут и жители других населенных пунктов. В дальнейшем планируется запустить возможность подачи заявок через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), нотариуса или орган социальной защиты, отмечается в сообщении.
При этом получить компенсацию можно только за жилье, расположенное на неоккупированной территории Украины. Минвосстановления и Министерство цифровой трансформации разрабатывают отдельный механизм жилья на оккупированной территории.
Как определяют размер выплат
Размер компенсации определяется на основе открытых и прозрачных формул, предусмотренных принятым Правительством Украины Порядком предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества. Он доступен по ссылке.
Сама же компенсация будет предоставляться в форме безналичного жилищного сертификата. Его можно использовать для покупки квартиры или частного дома на первичном или вторичном рынку. Впоследствии будет предоставлена возможность получения денежной помощи на строительство нового частного дома теми гражданами, которые лишились такого дома.
Получить новое жилье можно будет в любой громаде Украины, кроме временно оккупированных территорий.
Напомним, в мае Кабинет Министров Украины принял инициированный Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры порядок предоставления компенсации за уничтоженное жилье. Предполагается, что украинцы, чье жилье было разрушено в результате вооруженной агрессии рф, смогут получить компенсацию для приобретения или строительства нового дома.
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