Стартовало бета-тестирование подачи заявок в «Дії» на компенсацию за разрушенное жилье — Finance.ua
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Стартовало бета-тестирование подачи заявок в «Дії» на компенсацию за разрушенное жилье

Личные финансы
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Стартовало бета-тестирование подачи заявок в «Дії» на компенсацию за разрушенное жилье
Стартовало бета-тестирование подачи заявок в «Дії» на компенсацию за разрушенное жилье
Стартовало бета-тестирование подачи заявок в «Дії» на получение компенсации в виде жилищного сертификата за разрушенное из-за войны жилье.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.
Подать заявки могут владельцы разрушенного жилья в Мощуне и Бородянке Киевской области.

Что еще нужно знать и как это работает

Стать тестировщиками могут украинцы, которые:
  • достигли 18 лет;
  • имеют верифицированный РНУКНП;
  • предварительно направили сообщение о разрушенном имуществе;
  • имеют разрушенный дом на территории с. Мощун в Гостомельской территориальной громаде или в пгт Бородянка Бородянской поселковой территориальной громады Киевской области;
  • является единственным собственником имущества, зарегистрированным в Государственном реестре вещных прав (ГРВП).
Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке: https://t.me/diia_beta_bot
После подачи заявки специально созданная в громаде комиссия проведет обследование жилья и примет решение о выдаче компенсации.
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После бета-теста получить компенсацию могут и жители других населенных пунктов. В дальнейшем планируется запустить возможность подачи заявок через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), нотариуса или орган социальной защиты, отмечается в сообщении.
При этом получить компенсацию можно только за жилье, расположенное на неоккупированной территории Украины. Минвосстановления и Министерство цифровой трансформации разрабатывают отдельный механизм жилья на оккупированной территории.

Как определяют размер выплат

Размер компенсации определяется на основе открытых и прозрачных формул, предусмотренных принятым Правительством Украины Порядком предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества. Он доступен по ссылке.
Сама же компенсация будет предоставляться в форме безналичного жилищного сертификата. Его можно использовать для покупки квартиры или частного дома на первичном или вторичном рынку. Впоследствии будет предоставлена ​​возможность получения денежной помощи на строительство нового частного дома теми гражданами, которые лишились такого дома.
Получить новое жилье можно будет в любой громаде Украины, кроме временно оккупированных территорий.
Напомним, в мае Кабинет Министров Украины принял инициированный Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры порядок предоставления компенсации за уничтоженное жилье. Предполагается, что украинцы, чье жилье было разрушено в результате вооруженной агрессии рф, смогут получить компенсацию для приобретения или строительства нового дома.

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По материалам:
Finance.ua
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