Компенсации за разрушенное жилье: в правительстве определили максимальную сумму выплаты — Finance.ua

Компенсации за разрушенное жилье: в правительстве определили максимальную сумму выплаты Сегодня 13:01 — Казна и Политика

Компенсации за разрушенное жилье: в правительстве определили максимальную сумму выплаты

В Украине правительство одобрило порядок восстановления поврежденных многоквартирных зданий и дач в рамках государственной программы «єВідновлення». Также установило ценовой «потолок» денежной компенсации.

Об этом говорится в правительственном постановлении правительства № 381 , информирует пресс-служба Кабинета Министров Украины (КМУ).

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Согласно постановлению, предусматривается уплата компенсации на закупку строительных материалов для ремонта в поврежденных домах, в частности обособленных жилых домах усадебного типа, сблокированных домах с отдельными квартирами, имеющих свой собственный вход с улицы, коттеджах и одноквартирных домах повышенной комфортности, домах усадебного типа, дачах.

Максимальная сумма компенсации за один поврежденный объект — 500 тысяч гривен. Вопрос выдачи или отказа в денежной компенсации решает специальная комиссия.

Источником для финансирования компенсаций станут средства госказны, в частности, Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, деньги международных финансовых организаций, кредиторов и инвесторов, репарации или другие взыскания с россии. Компенсации будут предоставляться через государственный Ощадбанк

Получателями компенсаций могут быть физические лица — граждане Украины:

собственники поврежденного/уничтоженного имущества;

заказчики строительства;

владельцы специального имущественного права на незавершенные объекты строительства;

инвесторы объектов строительства, по которым получено право на выполнение строительных работ;

члены ЖК и ЖСК, выкупившие жилье, но не оформившие право собственности;

наследники вышеупомянутых категорий.

Следует отметить, что через год с начала войны, 23 февраля 2023 года, Верховная Рада приняла закон о механизме компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время войны (законопроект № 7198).

Справка Finance.ua:

общий размер ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, составляет 143,8 млрд долларов. Больше всего пострадал жилищный фонд.

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