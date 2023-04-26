Компенсации за разрушенное жилье: в правительстве определили максимальную сумму выплаты — Finance.ua
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Компенсации за разрушенное жилье: в правительстве определили максимальную сумму выплаты

Казна и Политика
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Компенсации за разрушенное жилье: в правительстве определили максимальную сумму выплаты
Компенсации за разрушенное жилье: в правительстве определили максимальную сумму выплаты
В Украине правительство одобрило порядок восстановления поврежденных многоквартирных зданий и дач в рамках государственной программы «єВідновлення». Также установило ценовой «потолок» денежной компенсации.
Об этом говорится в правительственном постановлении правительства № 381, информирует пресс-служба Кабинета Министров Украины (КМУ).
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Согласно постановлению, предусматривается уплата компенсации на закупку строительных материалов для ремонта в поврежденных домах, в частности обособленных жилых домах усадебного типа, сблокированных домах с отдельными квартирами, имеющих свой собственный вход с улицы, коттеджах и одноквартирных домах повышенной комфортности, домах усадебного типа, дачах.
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Максимальная сумма компенсации за один поврежденный объект — 500 тысяч гривен. Вопрос выдачи или отказа в денежной компенсации решает специальная комиссия.
Источником для финансирования компенсаций станут средства госказны, в частности, Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, деньги международных финансовых организаций, кредиторов и инвесторов, репарации или другие взыскания с россии. Компенсации будут предоставляться через государственный Ощадбанк.
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Получателями компенсаций могут быть физические лица — граждане Украины:
  • собственники поврежденного/уничтоженного имущества;
  • заказчики строительства;
  • владельцы специального имущественного права на незавершенные объекты строительства;
  • инвесторы объектов строительства, по которым получено право на выполнение строительных работ;
  • члены ЖК и ЖСК, выкупившие жилье, но не оформившие право собственности;
  • наследники вышеупомянутых категорий.
Следует отметить, что через год с начала войны, 23 февраля 2023 года, Верховная Рада приняла закон о механизме компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время войны (законопроект № 7198).

Справка Finance.ua:

  • общий размер ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, составляет 143,8 млрд долларов. Больше всего пострадал жилищный фонд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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