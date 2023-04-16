«50 кв. м на человека». На размер компенсаций за разрушенное войной жилье могут ввести лимит — Finance.ua
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«50 кв. м на человека». На размер компенсаций за разрушенное войной жилье могут ввести лимит

Недвижимость
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«50 кв. м на человека». На размер компенсаций за разрушенное войной жилье могут ввести лимит
«50 кв. м на человека». На размер компенсаций за разрушенное войной жилье могут ввести лимит
Украинские власти обсуждают возможность ограничить размер компенсации за уничтоженное войной недвижимое имущество.
О таких дискуссиях UBR.ua рассказал президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе, уточнив, что мероприятие обсуждалось в разговорах «первыми лицами, в том числе теми, кто писал закон».
«Бюджет не резиновый, а государство должно обеспечить справедливость в случае предоставления компенсаций. Поэтому что-то может взять на себя, а что-то нет», — пояснил логику обсуждений Парцхаладзе.
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Из дискуссий, в которых участвовал Парцхаладзе, он предполагает, что компенсация не может полностью покрывать восстановление больших частных домов.
По его мнению, возможно введение лимита на размер жилплощади, который будет покрываться возмещением: например, 50 кв. м на человека + 25 кв. м на каждого члена семьи.
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Закон о компенсации за разрушенное и поврежденное в результате войны недвижимое имущество вступит в силу с 22 мая. Однако метод оценки стоимости разрушенного жилья, от которого будет зависеть размер компенсации, еще предстоит утвердить Кабинету министров Украины.
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Отдельные эксперты сомневаются, что оценка стоимости квадратного метра будет соответствовать рыночным ценам. Этому может помешать дороговизна реализации программы: исходя из уже поданных заявок на компенсацию, ее бюджет может исчисляться сотнями миллиардов гривен.
Между тем глава профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк заверила, что власти разрабатывают механизм таким образом, чтобы метод расчета стоимости разрушенного жилья обеспечил как можно более близкую к рыночной цену квадратного метра.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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