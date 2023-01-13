Yuga Labs запустит онлайн-игру с призами в виде NFT — Finance.ua
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Yuga Labs запустит онлайн-игру с призами в виде NFT

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Yuga Labs запустит онлайн-игру с призами в виде NFT
Yuga Labs запустит онлайн-игру с призами в виде NFT
Стоящая за NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club (BAYC) компания Yuga Labs обнародовала планы по запуску игры Dookey Dash, участники которой смогут получить невзаимозаменяемые токены за свою активность.
17 января компания распределит среди владельцев NFT из коллекций Bored Ape Yacht Club и Mutant Ape Yacht Club токены Sewer Pass. Последние позволят подключиться к игре Dookey Dash.
Для участия не требуется обладать вышеуказанными NFT. Sewer Pass можно будет приобрести на вторичном рынке.
Итоги ивента подведут 15 февраля.
До 8 февраля игроки будут набирать баллы, которые впоследствии обменяют на «таинственные источники энергии», суть которых не раскрывается.
В компании отметили, что «источники» будут «развиваться» в течение всего года и «готовиться к грядущим битвам».
«У вас будет три недели, чтобы играть столько раз, сколько захочешь. Игроков вознаградят в зависимости от их результатов. [...] Набравший наибольший балл получит ключ», — говорится на сайте проекта.
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Соучредитель компании Уайли Ароноу в интервью CoinDesk намекнул, что Dookey Dash является частью более широких планов Yuga Labs по совершенствованию опыта метавселенной Otherside. Платформа позволит игрокам владеть землей и превращать NFT в игровых персонажей.
Напомним, в 2022 году торговый оборот невзаимозаменяемыми токенами на базе Ethereum превысил $23,7 млрд. Пик активности пришелся на анонс Otherside.
По материалам:
Forklog
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