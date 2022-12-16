Трамп выпустил коллекцию NFT: 45 тыс. токенов раскупили за несколько часов (видео) — Finance.ua
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Трамп выпустил коллекцию NFT: 45 тыс. токенов раскупили за несколько часов (видео)

Финтех и Карты
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Бывший президент США Дональд Трамп выпустил собственную коллекцию NFT-токенов Donald Trump Digital Trading Card, где он изображен в образах супергероя и ковбоя.
Серию незаменимых токенов выложили на блокчейне Polygon, как рекламу Трамп выпустил рекламный ролик, в котором он обращается к своим фанатам в образе супергероя.
К моменту написания материала все 45 тысяч NFT (по 99 долларов каждый) уже раскуплены. По данным аналитической платформы Dune Analytics, в аукционе по продажам приняли участие 12 874 криптокошелька. Более 14% адресов взаимодействовали с NFT на блокчейне Polygon впервые, а 255 криптокошельков приобрели более 45 NFT сразу.
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