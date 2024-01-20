YouTube запустил новую волну замедлений для пользователей блокировщиков рекламы — Finance.ua

YouTube запустил новую волну замедлений для пользователей блокировщиков рекламы Сегодня 02:38 — Технологии&Авто

YouTube запустил новую волну замедлений для пользователей блокировщиков рекламы

YouTube специально замедляет платформу, и ускорить ее можно, только выключив блокировщик рекламы или оформив премиальную подписку.

Реклама — огромный источник дохода для YouTube, и компания годами борется с блокировщиками, препятствующими ее просмотру.

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В мае прошлого года платформа при обнаружении включенного блокировщика рекламы начала ограничивать просмотр видео на платформе в браузере и выдавала соответствующий Pop-Up с предупреждением, что «Блокировщики рекламы на YouTube запрещены».

Чтобы продолжить просмотр контента, нужно было выбрать один из двух вариантов — разрешить рекламу или приобрести подписку YouTube Premium.

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В июне платформа ограничила количество просмотров до трех роликов для пользователей, которые используют блокировщик рекламы, а в ноябре начала агрессивно замедлять весь сайт — и сейчас усилил «обновление» на большее количество пользователей (все они жалуются на то, что сайт замедленно работает и не реагирует на запросы).

Ситуация меняется, если блокировщик выключить — то же произойдет, если перейти на Premium (индивидуальная подписка YouTube Premium в Украине стоит 99 грн в месяц (студенческая — почти вдвое дешевле), тогда как семейный план YouTube Premium на 6 человек — 149 грн в месяц).

Sundries По материалам:

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