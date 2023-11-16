YouTube начинает активно бороться с видео, созданными с помощью искусственного интеллекта — Finance.ua
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YouTube начинает активно бороться с видео, созданными с помощью искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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YouTube начинает активно бороться с видео, созданными с помощью искусственного интеллекта
YouTube начинает активно бороться с видео, созданными с помощью искусственного интеллекта
YouTube потребует от авторов раскрывать информацию об использовании искусственного интеллекта в видео, что приведет к тому, что синтетические видео будут обозначены соответствующим ярлыком.
Хотя сейчас не совсем понятно, где будет проведена граница того, в каких видео нужно будет раскрывать информацию об использовании ИИ, она видится довольно широкой. YouTube заявляет, что его нужно будет использовать на «реалистичных» материалах, независимо от того, изменены ли они искусственным интеллектом, или полностью синтетические. Раскрытие информации будет показано как на полнометражных видео, так и на короткометражках.
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YouTube также занимает более жесткую позицию по музыкальному контенту, созданному с помощью искусственного интеллекта, например, фальшивых песен Drake, ставших вирусными в начале этого года. В скором времени появятся запросы на удаление от музыкальных лейблов и дистрибьюторов, чтобы решить эту проблему.
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«Мы также вводим возможность для наших музыкальных партнеров требовать удаления музыкального контента, сгенерированного искусственным интеллектом, который имитирует уникальный голос артиста, который поет или читает рэп. При определении того, удовлетворить ли запрос на удаление, мы будем учитывать такие факторы, как-то, является ли контент предметом новостей, анализа или критики синтетического вокала. Эти запросы на удаление будут доступны лейблам или дистрибьюторам, которые представляют артистов, участвующих в ранних музыкальных экспериментах YouTube с искусственным интеллектом. Мы продолжим расширять доступ к дополнительным лейблам и дистрибьюторам в течение следующих месяцев», — сообщили в компании.
По материалам:
ITsider.
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