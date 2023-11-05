YouTube запустил глобальную блокировку программ, отключающих показ рекламы — Finance.ua

YouTube запустил глобальную блокировку программ, отключающих показ рекламы Сегодня 02:07 — Технологии&Авто

YouTube запустил глобальную блокировку программ, отключающих показ рекламы

Компания YouTube начала глобальную блокировку программ, отключающих показ рекламных роликов без премиум-подписки. За последние несколько недель многие пользователи с установленными блокировщиками рекламы обнаружили, что не могут смотреть видео на YouTube.

Менеджер по коммуникациям YouTube Кристофер Лотуон подтвердил The Verge, что платформа «начала глобальные усилия», чтобы поощрить людей переходить на YouTube Premium.

В июне YouTube впервые начал выключать видео для пользователей с блокировщиками рекламы, но тогда Лоутон назвал это лишь небольшим экспериментом. Сейчас YouTube расширил эти усилия.

YouTube утверждает, что использование блокировщиков рекламы нарушает условия обслуживания платформы. В этом году YouTube внес несколько изменений в способ демонстрации рекламы. В мае компания представила 30-секундную рекламу на телевизорах, которую нельзя пропустить, а позже начала экспериментировать с более длинными, но менее частыми рекламными паузами.

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Вероятно, YouTube надеется, что его продолжительные рекламные паузы заставят больше пользователей перейти на Premium, но недавнее повышение цены и ликвидация дешевого тарифа Premium Lite может сделать этот вариант менее привлекательным.

Пользователи начали искать все еще работающие блокировщики рекламы. Выросло и количество таких сервисов. В последние несколько недель появилось несколько новых расширений Chrome, создатели которых утверждали, что могут помочь обойти ограничения YouTube. Однако большинство из них не работает должным образом. Похоже, что YouTube блокирует некоторые другие сервисы, которые считает блокировщиками рекламы.

theБабель По материалам:

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