YouTube выпускает целый ряд новых функций — Finance.ua

YouTube выпускает целый ряд новых функций Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

YouTube выпускает целый ряд новых функций

В YouTube появился новый функционал: блокировка случайных нажатий, «стабильная громкость», визуальные подсказки для «Нравится» и «Подписаться».

Обновления в YouTube предполагают, что теперь, когда автор будет говорить слова «нравится» или «подписаться», платформа будет добавлять визуальную подсказку к соответствующим кнопкам. Впрочем, есть ограничения — анимация будет запускаться не более трех раз в одном видео и не более одного раза в течение 3-минутного окна.

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Среди других важных обновлений — возможность блокировать экран, чтобы предотвратить выход из видео случайным касанием, а также поиск песни по напеванию (подобно поиску Google), который заработает в течение следующих нескольких недель на устройствах Android.

Также появится новая функция «стабильной громкости» на мобильных устройствах, предназначенная для «уменьшения резких перепадов», а также возможность нажать и удерживать видео, чтобы увеличить скорость до 2-х раз (YouTube это тестировал в начале года).

Sundries По материалам:

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