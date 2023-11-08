YouTube тестирует новые функции с ИИ — Finance.ua

YouTube тестирует новые функции с ИИ Сегодня 06:46 — Технологии&Авто

YouTube тестирует новые функции с ИИ

В YouTube анонсировали появление двух новых экспериментальных функций на основе искусственного интеллекта. Подписчики YouTube Premium в скором времени смогут проверить сгенерированные искусственным интеллектом резюме комментариев и работу чат-бота, который будет отвечать на ваши вопросы о том, что вы смотрите.

Эти функции будут доступны по желанию, поэтому вы не увидите их, если не являетесь платным пользователем, который захочет участвовать в проверке во время тестового периода.

Искусственный интеллект будет создавать резюме комментариев по «легко понятным темам». После этого вы можете нажать на тему и просмотреть полный список связанных с ней комментариев. Инструмент будет работать только «на небольшом количестве видео на английском языке» с большими разделами комментариев.

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Если вы боитесь, что резюме от YouTube могут выйти из-под контроля, как это часто бывает с разделами комментариев на платформе, компания заявляет, что не будет использовать контент из находящихся на просмотре сообщений, содержащих заблокированные слова, или от заблокированных пользователей. Кроме того, авторы могут использовать инструмент для удаления отдельных комментариев, если они видят проблемные (или нежелательные) дискуссии о своих видео.

Вторая функция — это чат-бот. Созданный на основе больших языковых моделей (LLM), ассистент позволяет вам «погрузиться глубже» благодаря ответам на вопросы о содержимом и соответствующим рекомендациям. Компания заявляет, что этот инструмент ИИ немного похож на Bard, и он опирается на информацию из YouTube и Интернета, предоставляя ответы без остановки воспроизведения видео. Пользователи, участвующие в тестировании, могут найти его под новой кнопкой «Спросить» в приложении YouTube для Android.

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Инструмент разговорного ИИ пока доступен только для небольшого количества людей, но подписчики YouTube Premium с устройствами Android смогут зарегистрироваться и попробовать его в ближайшие недели. Компания предупреждает, что экспериментальные функции могут не всегда работать правильно, и это описание применимо и к другим экспериментам Google с искусственным интеллектом.

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