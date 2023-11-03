Подписка YouTube Premium подорожала в ряде стран — Finance.ua

Подписка YouTube Premium подорожала в ряде стран
Сервис YouTube активно борется с блокировщиками рекламы и ограничивает возможность просмотра видео пользователям, которые используют такие решения. А чтобы не видеть рекламу в видео, рекомендуется воспользоваться подпиской YouTube Premium.
А теперь сервис стал рассылать сообщения о повышении стоимости подписки. С 1 ноября цена на YouTube Premium повысится в Аргентине, Австралии, Австрии, Чили, Германии, Польше и Турции. Это касается всех уровней — Premium и Music Premium. К счастью, Украины в этом списке нет.
Повышение цен коснется новых пользователей. В то же время существующие клиенты получат «не менее трех дополнительных месяцев», прежде чем увидят изменение в своих счетах. В электронном письме YouTube сообщил, что решение далось нелегко, и увеличение «продолжит улучшать Premium и поддерживать авторов и артистов», которых смотрят люди.
YouTube Premium предлагает следующие преимущества подписчикам:
- Просмотр видео без рекламы,
- Воспроизведение только аудио,
- Фоновое воспроизведение,
- Оффлайн-загрузка в полном качестве,
- Видео в разрешении 1080p с улучшенным битрейтом, что должно обеспечить более четкое видео.
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