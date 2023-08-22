Японский Uniqlo вышел из рф, отказавшись от аренды помещений для всех своих магазинов — Finance.ua
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Японский Uniqlo вышел из рф, отказавшись от аренды помещений для всех своих магазинов

Мир
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Японский Uniqlo вышел из рф, отказавшись от аренды помещений для всех своих магазинов
Японский Uniqlo вышел из рф, отказавшись от аренды помещений для всех своих магазинов
Японский производитель и продавец одежды Uniqlo отказалась от аренды помещений для всех своих магазинов в рф.
Об этом сообщает российское издание «Ведомости» со ссылкой на одного из партнеров японской компании.
Отмечается, что российский бизнес Uniqlo был представлен ООО «Юникло рус» и принадлежал фирме Fast Retailing (75%) и Mitsubishi Corporation (25%).
О прекращении аренды помещений подтвердили владельцы торговых центров, где ранее находились точки Uniqlo.
Так, например, на месте магазина японского бренда в комплексе «Атриум» у Курского вокзала появился бутик Lime.
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«Этот же ритейлер занял площади компании и в торговом центре „Европолис“ на пр-те Мира. Помещение Uniqlo в „Афимолл-сити“, „Европейском“, „Форт Отрадное“ и в здании на Новом Арбате уже арендует Gloria Jeans, а новый проект Lady & Gentleman City — Just Clothes — открыл свои точки на месте магазинов японской компании в „Авиапарке“, а также в „Мегас“ в Химках и Теплом Стане», — говорится в сообщении.
В марте прошлого года компания сообщила «о временной остановке» своих точек в россии, а уже в последней отчетности речь идет о «полном закрытии бизнеса».
После закрытия магазинов выручка компании упала более чем вдвое — с 26,9 млрд до 12 млрд руб., а вместо прибыли в позапрошлом году в размере 4,1 млрд руб. Uniqlo зафиксировал убыток на 10,7 млрд руб.
Добавляется, что, согласно отчетности Fast Retailing Group, в начале 2022 г. под вывеской Uniqlo в россии работало 49 магазинов.
По материалам:
Економічна Правда
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