Японский технологический гигант Rakuten планирует запустить собственную ИИ-модель — Finance.ua

Японский технологический гигант Rakuten планирует запустить собственную ИИ-модель 17.12.2023, 01:34 — Финтех и Карты

Японский технологический гигант Rakuten планирует запустить собственную ИИ-модель

Японский технологический гигант Rakuten планирует запустить собственную модель искусственного интеллекта (ИИ), сообщил глава компании Хироси Микитани в интервью CNBC.

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Работа над этой большой речевой моделью уже ведется, отметил он.

По словам Микитани, благодаря широкому спектру направлений деятельности Rakuten — от банкинга до электронной торговли и телекоммуникаций — компания сможет использовать для обучения модели значительный объем уникальных данных. «Такого набора данных нет ни у кого», — пояснил топ-менеджер.

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Сначала Rakuten намерена использовать ИИ-модель для повышения собственной операционной эффективности и оптимизации маркетинга, а затем сделает ее доступной для других компаний.

В ближайшие несколько месяцев Rakuten может сделать официальное заявление насчет этой модели, но сроки запуска еще не определены, сообщили телеканалу в компании.

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