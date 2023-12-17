Японский технологический гигант Rakuten планирует запустить собственную ИИ-модель — Finance.ua
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Японский технологический гигант Rakuten планирует запустить собственную ИИ-модель

Финтех и Карты
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Японский технологический гигант Rakuten планирует запустить собственную ИИ-модель
Японский технологический гигант Rakuten планирует запустить собственную ИИ-модель
Японский технологический гигант Rakuten планирует запустить собственную модель искусственного интеллекта (ИИ), сообщил глава компании Хироси Микитани в интервью CNBC.
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Работа над этой большой речевой моделью уже ведется, отметил он.
По словам Микитани, благодаря широкому спектру направлений деятельности Rakuten — от банкинга до электронной торговли и телекоммуникаций — компания сможет использовать для обучения модели значительный объем уникальных данных. «Такого набора данных нет ни у кого», — пояснил топ-менеджер.
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Сначала Rakuten намерена использовать ИИ-модель для повышения собственной операционной эффективности и оптимизации маркетинга, а затем сделает ее доступной для других компаний.
В ближайшие несколько месяцев Rakuten может сделать официальное заявление насчет этой модели, но сроки запуска еще не определены, сообщили телеканалу в компании.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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