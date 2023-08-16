Японские ученые создали революционный метод выращивания человеческих органов с помощью 3D-технологий — Finance.ua

Японские ученые создали революционный метод выращивания человеческих органов с помощью 3D-технологий 16.08.2023, 01:02 — Технологии&Авто

Группа ученых научного института RIKEN (Япония) разработала устройство, которое с помощью гидрогельного слоя создает сложные трехмерные органы. Единственное, что их отличает от настоящих, это создание в искусственных условиях, сообщает SciTech Daily.

Долгое время ученые пытались создать органоиды (ткани, подобные реальным органам, но выращенные в лаборатории), чтобы воссоздать реальное биологическое развитие. Они объясняют: появление органоидов, функционирующих подобно реальным тканям, важно для разработки лекарств. Таким образом исследователи могут составить представление о том, как препараты перемещаются по разным тканям. Технология также помогает осознать процесс развития органов.

Однако разработка органоидов оказалась непростой. В природе ткани развиваются с помощью сложного процесса, а клетки органоидов, выращенных в лаборатории, растут в однородных условиях. Для их создания используется 3D-печать или микрофлюидные технологии, требующие сложного оборудования и технических навыков.

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В научной статье, опубликованной в Advanced Materials Technologies, группа японских исследователей объявила о разработке новой инновационной техники, позволяющей пространственно контролировать среду вокруг выращиваемых органов. Метод предусматривает размещение гидрогелевых слоев — веществ, состоящих преимущественно из воды — с различными физическими и химическими свойствами внутри сосуда в форме куба.

В исследовании разные гидрогели вводились в каркас с помощью пипетки и удерживались на месте путем поверхностного натяжения. Клетки можно было вводить в кубики как внутри отдельных гидрогелей, так и в виде гранул, которые могли перемещаться в разные слои. Это давало ученым возможность создавать разные типы тканей.

«Мы очень рады этим достижениям, поскольку новая система позволит исследователям быстро и без сложных технических препятствий воспроизводить органоиды, более приближенные к тому, как развиваются органы в реальных организмах. Мы надеемся, что ряд исследователей будут использовать наш метод для создания различных новых органоидов и внесут свой вклад в исследование различных систем органов. В конце концов, мы надеемся, что это также будет способствовать пониманию того, как мы можем создать настоящие искусственные органы, которые могут помочь нуждающимся людям», — отмечают ученые.

noworries По материалам:

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