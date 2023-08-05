В Ирпене впервые в Украине напечатают на 3D-принтере частный дом — Finance.ua
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В Ирпене впервые в Украине напечатают на 3D-принтере частный дом

Технологии&Авто
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В Ирпене впервые в Украине напечатают на 3D-принтере частный дом
В Ирпене впервые в Украине напечатают на 3D-принтере частный дом
В Ирпене впервые в Украине построят частный дом по 3D-технологии на принтере украинского производства.
Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина.
Дом построят для ирпенчанки Наталии, семья которой потеряла свой дом во время активных боевых действий в регионе.
Несколько лет назад они вместе с мужем Ярославом собственноручно создали свое семейное уютное жилье, где счастливо жили с двумя дочками до полномасштабной российской агрессии. Многократные попадания полностью разрушили их дом. После освобождения Ирпеня Ярослав уехал на восток и отдал свою жизнь, защищая Украину под Бахмутом", — говорится в сообщении.
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Сейчас работы уже официально стартовали, после подписания меморандума городской совет предоставил технику для демонтажа и подготовил все для строительства. Уже скоро будут заливать фундамент и переходить к печати дома.
Печать основания дома продлится 5 суток. В доме предусмотрена комната безопасности с усиленными бетонными стенами. Позже проведут коммуникации, ремонт и благоустройство двора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
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