Во Львове на 3D-принтере печатают настоящую школу (видео) — Finance.ua
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Во Львове на 3D-принтере печатают настоящую школу (видео)

Технологии&Авто
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Во Львове на 3D-принтере печатают настоящую школу (видео)
Во Львове на 3D-принтере печатают настоящую школу (видео)
Во Львове, живописном городе западной Украины, технологический прорыв в сфере образования будет иметь новую форму. Благодаря использованию передовой технологии 3D-печати во Львове сотня детей, которые из-за войны не могут учиться в родных школах, смогут получить качественное обучение в хороших условиях. Об этом рассказали основатели программы — БФ Team4UA.
Благотворительный фонд Team4UA инициировал программу восстановления Украины с помощью инновационной технологии 3D-печати конструкций. Пилотным проектом программы является строительство здания школы, которое сейчас проходит во Львове, Украина. Проект строительства школы на основе технологии 3D-печати направлен на обеспечение доступа к образованию детей, пострадавших в результате полномасштабной войны в Украине, и создание инклюзивного пространства для 100 детей внутренне перемещенных лиц во Львове. Все это происходит благодаря нашей невероятной команде, партнерам и донорам Ted Foundation, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, 3DCP Group, COBOD International, Lviv City Council, 7CI, PRO PM Construction, CEMARK, balbek bureau и Ars Longa", — говорится в сообщении.
По материалам:
ITsider.
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