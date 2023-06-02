Японские разработчики создадут уникальный плавающий 140-метровый павербанк — Finance.ua
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Японские разработчики создадут уникальный плавающий 140-метровый павербанк

Технологии&Авто
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Японские разработчики создадут уникальный плавающий 140-метровый павербанк
Японские разработчики создадут уникальный плавающий 140-метровый павербанк
Разработчики японского стартапа PowerX создадут 140-метровый плавучий павербанк для перевозки электричества по океану. Таким образом стремятся решить проблему уровня обеспечения различных регионов источниками энергии.
Первое судно для перевозок электроэнергии на средние расстояния сойдет со стапелей в 2025 году. Как пояснили представители стартапа, возможности подобных танкеров по транспортировке электроэнергии на дальние расстояния сейчас сдерживаются исключительно плотностью хранения электроэнергии в массовых литиевых аккумуляторах типа LFP. Компания намерена производить аккумуляторы самостоятельно, с учетом специфики их эксплуатации на морском транспорте.
Японские разработчики создадут уникальный плавающий 140-метровый павербанк
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Суть идеи PowerX достаточно проста — компания собирается выпускать морские танкеры, способные перевозить хранящуюся в больших аккумуляторных системах электроэнергию на значительные расстояния.
Судно Battery Tanker X первого поколения, как ожидается, в максимальной конфигурации сможет перевозить до 96 систем хранения электроэнергии совокупной емкостью 241 МВт/ч на расстояние около 300 км. Дебютный танкер должен иметь длину 140 метров, ширину 18.6 метров и осадку не более 6 метров.

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Фирменные станции экспресс-зарядки в PowerX предлагают устанавливать в морских портах, имеющих инфраструктуру для передачи подобной мощности на бортовые аккумуляторы. Зарядка будет одновременно вестись сразу по нескольким каналам, порталы для подключения кабелей предусмотрены по каждому из бортов.
Судно будет иметь современную систему мониторинга состояния аккумуляторов, собственную систему подзарядки от солнечных батарей, а также систему охлаждения. Судостроительная компания из Японии, с которой сотрудничает стартап, намерена спустить на воду первый танкер в 2025 году, уже через год он примет участие в тестовых перевозках.
По материалам:
noworries
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