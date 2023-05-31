Энергетики назвали часы, когда нельзя включать электроприборы — Finance.ua

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Энергетики назвали часы, когда нельзя включать электроприборы

Энергетика
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Энергетики назвали часы, когда нельзя включать электроприборы
Энергетики назвали часы, когда нельзя включать электроприборы
В Украине объем производство электричества достаточное для покрытия потребностей, но в вечерние часы украинцев призывают перенести использование электроприборов на другие периоды суток.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Есть потребность в уменьшении нагрузки на энергосистему в пиковые вечерние часы с 19:00 до 22:00, поскольку из-за масштабности и сложности причиненных оккупантами повреждений, ремонтные работы требуют много ресурсов и более продолжительны.
«Уменьшить нагрузку на энергосистему, особенно в пиковые вечерние часы с 19:00 до 22:00, и облегчить балансировку может каждый, разумно потребляя электроэнергию: переносите использование мощной техники с вечерних часов на день или ночь, не включайте несколько мощных приборов одновременно и выключайте свет, выходя из комнаты», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, сейчас идет активная ремонтная кампания на всех энергообъектах, поврежденных во время 15 массированных волн ракетных ударов и 18 мощных дроновых атак.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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