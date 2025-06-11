Япония впервые приняла российскую нефть из танкера, пребывающего под санкциями — Finance.ua
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Япония впервые приняла российскую нефть из танкера, пребывающего под санкциями

Мир
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Нежелание администрации Дональда Трампа жестко контролировать исполнение санкций против россии приводит к тому, что даже союзники США стали обходить ограничительные меры. Японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil получила груз, доставленный российским танкером, входящим в черные списки США и Евросоюза.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные об отслеживании судов.
Нефть из Сахалина объемом 600 000 баррелей в понедельник доставил танкер Voyager, ранее называвшийся «Проспект Вернадского» и попавший в список из 180 танкеров теневого флота, против которых администрация Джо Байдена ввела санкции 10 января.
Япония впервые приняла российскую нефть из танкера, пребывающего под санкциями
В феврале так же поступил ЕС.
Владелец находящегося под санкциями судна — «Совкомфлот» передал управление им двум фирмам, зарегистрированным в ОАЭ.
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Представитель Taiyo Oil подтвердил факт поставки и сообщил, что компания приобрела нефть по запросу Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
С приходом Трампа, распустившего часть следивших за соблюдением санкций ведомств, покупатели российской нефти стали меньше бояться Вашингтона, отмечает Bloomberg.
С конца января по меньшей мере 20 грузов российской нефти были доставлены покупателям в Китае и Сирии на судах, попавших под санкции США.
По материалам:
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