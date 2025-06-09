Зеленский призвал Трампа снизить цену на российскую нефть до $30 — Finance.ua

Зеленский призвал Трампа снизить цену на российскую нефть до $30 Сегодня 11:32 — Энергетика

Зеленский призвал Трампа снизить цену на российскую нефть до $30

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США должны ввести дополнительные санкции против россии. В частности, речь идет о снижении предельной цены на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу ABC News, сообщает Delo.ua.

Зеленский считает, что энергетические доходы — главный источник финансирования российской агрессии. Именно поэтому, по его мнению, США должны действовать совместно с Европой, чтобы ограничить эти доходы.

Напомним, страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цены на российскую нефть в морских перевозках еще с декабря 2022 года. В настоящее время рассматривается вариант снижения этого лимита с $60 до $50.

«Мы потеряли много лет. Европа и США могли бы ввести энергетические ограничения и предельные цены на нефть. 30 долларов, не больше», — подчеркнул он.

Несмотря на действующий запрет, россия продолжает экспортировать нефть выше установленного предела благодаря так называемому «теневому флоту» — танкерам, не пользующимся западным страхованием. Таким образом, российская нефть торгуется по ценам более $60 за баррель.

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Президент Украины также прокомментировал нежелание Дональда Трампа усиливать санкционное давление на россию.

«Он — лидер Соединенных Штатов Америки. Он должен это сделать. Мы верим, что США — лидер цивилизованного мира», — заявил Зеленский.

Напомним, в мае Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против россии, который направлен почти на 200 кораблей так называемого «теневого флота». Новые ограничения призваны усилить давление на москву, в частности, в сфере морских перевозок, которые помогают обходить уже существующие санкции.

Позже Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций Европейского Союза против россии. В санкционный список попали 189 судов, принадлежащих к так называемому российскому теневому флоту — судам, которые используются для обхода международных ограничений. Также швейцарские власти внесли в свой санкционный список еще 17 физических лиц и 58 компаний, связанных с россией. Все они уже фигурируют в списке санкционного Евросоюза. Им запрещен въезд в Швейцарию и транзит через страну, а их активы будут заморожены.

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