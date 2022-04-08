Япония расширяет санкции против рф — Finance.ua

Япония расширяет санкции против рф

Сегодня 16:41 — Мир

Япония расширяет санкции против рф, freepik.com

Япония в рамках санкций против рф намерена заморозить активы Сбербанка и примерно 550 россиян.

Об этом сообщил в пятницу, 8 апреля, премьер-министр страны Фумио Кисида, пишет Bloomberg.

Также Токио намерен быстро ввести запрет на новые инвестиции в рф.

Агентство Киодо отмечает, что блокировка активов также коснется Альфа-Банка.

Кроме того, Япония введет запрет на импорт ряда видов продукции из России.

Также Кисида отметил необходимость сокращения зависимости Японии от энергоресурсов России.

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