Япония расширяет санкции против рф — Finance.ua

Япония расширяет санкции против рф
Япония расширяет санкции против рф, freepik.com
Япония в рамках санкций против рф намерена заморозить активы Сбербанка и примерно 550 россиян.
Об этом сообщил в пятницу, 8 апреля, премьер-министр страны Фумио Кисида, пишет Bloomberg.
Также Токио намерен быстро ввести запрет на новые инвестиции в рф.
Агентство Киодо отмечает, что блокировка активов также коснется Альфа-Банка.
Кроме того, Япония введет запрет на импорт ряда видов продукции из России.
Также Кисида отметил необходимость сокращения зависимости Японии от энергоресурсов России.
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