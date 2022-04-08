Официально: ЕС опубликовал пятый пакет санкций, угольное эмбарго заработает с августа — Finance.ua

Официально: ЕС опубликовал пятый пакет санкций, угольное эмбарго заработает с августа

Сегодня 13:00 — Казна и Политика

ЕС

Евросоюз после согласования в четверг опубликовал пятый пакет санкций, содержащий заработающее с августа угольное эмбарго, а также закрытие портов для российских кораблей с рядом исключений.

Об этом сообщает Совет ЕС.

Всего пакет состоит из шести частей:

с августа 2022 г. запрет на закупку, импорт или перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из россии или экспортируются из россии. В настоящее время импорт угля в ЕС составляет 8 миллиардов евро в год. Напомним, что уголь — это самая маленькая часть энергетического импорта ЕС из россии. При этом ряд стран, в частности Германия, блокируют решения по газовому и нефтяному эмбарго;

запрет предоставлять доступ в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом россии. Исключение — сельскохозяйственная и пищевая продукция, гуманитарная помощь и энергетика;

запрет работы российских и белорусских автотранспортных операторов, что заблокирует их грузовые перевозки автомобильным транспортом внутри ЕС, в том числе транзитом. Здесь снова исключение: фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая пшеницу, грузы в гуманитарных целях;

дальнейшие запреты на экспорт, направленные на реактивное топливо и другие товары, такие как квантовые компьютеры и высокотехнологичные полупроводники, высококачественная электроника, программное обеспечение, чувствительные машины и транспортное оборудование. Также вводятся новые запреты на импорт таких продуктов как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и алкоголь. Согласованные запреты на экспорт и импорт оцениваются в 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно;

меры по устранению лазейок по уже введенным санкциям. Например, запрет на участие российских компаний в государственных закупках в странах-членах ЕС, исключение какой-либо финансовой поддержки российским государственным органам.

Расширен запрет на депозиты в крипто-кошельке, а также на продажу банкнот и ценных бумаг, переводимых в любой официальной валюте государств-членов ЕС в россию и беларусь, или любому физическому или юридическому лицу в этих странах.

Кроме того, ЕС наложил санкции на компании, чьи продукты или технологии сыграли роль во вторжении, ключевых олигархов и бизнесменов, чиновников Кремля, пропагандистов, а также членов семей лиц, уже попавших под санкции ЕС.

В отношении банков санкции наложены на четыре ключевых российских банка, которые представляют 23% рынка в российском банковском секторе. После отмены для них доступа к системе SWIFT эти банки теперь подлежат замораживанию активов и таким образом будут полностью отрезаны от рынков ЕС.

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