Япония будет восстанавливать украинские почвы с помощью нанотехнологий — Finance.ua

Япония будет восстанавливать украинские почвы с помощью нанотехнологий Сегодня 19:13 — Технологии&Авто

Япония будет восстанавливать украинские почвы с помощью нанотехнологий

Япония будет помогать Украине восстанавливать и повышать плодородие земель для сельского хозяйства с помощью нанопузырей — технологии для насыщения почв кислородом. К проекту присоединилось Японское агентство по международному сотрудничеству и компания Kakuichi.

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Где внедрят технологию

Как сообщают в Госрыбагентстве, Kakuichi — на данный момент один из ведущих производителей систем нанопузырей. В рамках первого совместного проекта компания передала Украине три генератора нанопузырей. Каждая установка может обеспечить орошение около гектара земли. Их до конца февраля установят в Киеве, Одесской и Полтавской областях. Специалисты будут исследовать их действенность на украинских почвах.

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«Особенно важной эта технология может стать для восстановления земель, которые получили повреждения в результате российской агрессии. Хотя исследования на украинских почвах только начинаются, есть основания полагать, что японские технологии станут ценным инструментом для восстановления сельскохозяйственного потенциала Украины», — написали в Госрыбагентстве.

Как работают нанопузыри

Благодаря этой технологии специалисты могут отказаться от использования химических удобрений. Вместо этого будут применять экологичный подход, который улучшает качество воды и способствует максимальному использованию питательных веществ, которые есть в почве. Вода, которую обогащают нанопузырями, может стимулировать естественный рост растений и помогает восстанавливать почву.

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