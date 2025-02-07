Япония будет восстанавливать украинские почвы с помощью нанотехнологий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Япония будет восстанавливать украинские почвы с помощью нанотехнологий

Технологии&Авто
19
Япония будет восстанавливать украинские почвы с помощью нанотехнологий
Япония будет восстанавливать украинские почвы с помощью нанотехнологий
Япония будет помогать Украине восстанавливать и повышать плодородие земель для сельского хозяйства с помощью нанопузырей — технологии для насыщения почв кислородом. К проекту присоединилось Японское агентство по международному сотрудничеству и компания Kakuichi.
Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Где внедрят технологию

Как сообщают в Госрыбагентстве, Kakuichi — на данный момент один из ведущих производителей систем нанопузырей. В рамках первого совместного проекта компания передала Украине три генератора нанопузырей. Каждая установка может обеспечить орошение около гектара земли. Их до конца февраля установят в Киеве, Одесской и Полтавской областях. Специалисты будут исследовать их действенность на украинских почвах.
Читайте также
«Особенно важной эта технология может стать для восстановления земель, которые получили повреждения в результате российской агрессии. Хотя исследования на украинских почвах только начинаются, есть основания полагать, что японские технологии станут ценным инструментом для восстановления сельскохозяйственного потенциала Украины», — написали в Госрыбагентстве.

Как работают нанопузыри

Благодаря этой технологии специалисты могут отказаться от использования химических удобрений. Вместо этого будут применять экологичный подход, который улучшает качество воды и способствует максимальному использованию питательных веществ, которые есть в почве. Вода, которую обогащают нанопузырями, может стимулировать естественный рост растений и помогает восстанавливать почву.
По материалам:
Шо там
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.