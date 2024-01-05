Япония будет строить летающие базовые станции 5G на солнечных батареях — Finance.ua

Япония будет строить летающие базовые станции 5G на солнечных батареях 05.01.2024, 01:50 — Технологии&Авто

Япония будет строить летающие базовые станции 5G на солнечных батареях

Японская телекоммуникационная отрасль надеется снова достаточно громко заявить о своих достижениях. В 2025 году Япония хочет развернуть летающие базовые станции мобильной связи 5G. Эта технология, получившая название HAPS (high altitude platform stations), направлена ​​на обеспечение более широкого покрытия сети с помощью летающих в стратосфере беспилотников.

В последние несколько лет страны стремятся развернуть 5G — самую быструю беспроводную связь, доступную на коммерческой основе. Китай, например, уже установил рекорд в этой отрасли, соорудив более 3 млн базовых станций и опередив США.

По данным агрегатора данных Statista, в мире насчитывается более 5 млрд пользователей интернета. Однако проникновение интернет-услуг остается низким в некоторых частях Африки, где только 24% населения имеют доступ в интернет. Сложность установки базовых станций в отдаленных местах является одной из причин низкого покрытия, которую HAPS стремится преодолеть.

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В зависимости от рельефа местности наземная станция имеет диапазон покрытия 3−10 км. Для широкомасштабной доступности интернет-услуг необходимо большое количество базовых станций. Поскольку не все страны имеют ресурсы для развертывания таких темпов, как Китай, этот процесс продолжается медленно.

Телекоммуникационные компании, такие как японская NTT, рекламируют HAPS как технологию следующего поколения для решения этой проблемы, которая поможет преодолеть цифровой разрыв. Подобно тому, как Starlink Илона Маска предоставляет услуги космического интернета, HAPS может предоставлять мобильные услуги с помощью дронов на солнечных батареях, летающих на высоте 18−25 км. Ожидается, что зона покрытия одного такого модуля составит около 200 км.

Япония планирует предлагать летательные аппараты, телекоммуникационное оборудование и операционный менеджмент в виде пакета, что облегчит их развертывание. Однако для того чтобы такую ​​технологию можно было использовать во всем мире, необходимо принять определенные технологические критерии, которые могут быть применены на каждом рынке.

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На Всемирной конференции радиосвязи делегаты из 163 стран обсуждали вопросы использования радиочастот и спутниковых орбит. Участники согласились с предложением Японии принять четыре частотных диапазона как международные стандарты для бортовых летающих станций — это частоты 1,7 ГГц, 2 ГГц и 2,6 ГГц, которые будут использоваться во всем мире для летающих базовых станций.

Кроме того, диапазон от 700 до 900 мегагерц (МГц), используемый для улучшения мобильной связи в Европе, Америке, Африке и некоторых регионах Азии, также был одобрен для летающих базовых станций. Японская телекоммуникационная компания NTT объединилась со спутниковым вещателем Sky Perfect JSAT, чтобы предложить услуги на основе HAPS с апреля 2025 года. Япония продемонстрирует технологию во время World Expo 2025 в Осаке.

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