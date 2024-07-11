Xiaomi выпустит семейный кроссовер в 2026 году — Finance.ua

Xiaomi выпустит семейный кроссовер в 2026 году Сегодня 05:39 — Технологии&Авто

Xiaomi выпустит семейный кроссовер в 2026 году

Xiaomi Motors планирует выпустить третью модель в 2026 году. Ею станет семейный гибридный внедорожник с увеличенным запасом хода, который будет позиционироваться как семейный автомобиль.

Xiaomi связывает большие надежды с этой новинкой и разработала инновационную бизнес-модель обслуживания для этого автомобиля. Она заключается в использовании аппаратного обеспечения уровня бытовой электроники для замены компонентов автомобильного уровня, не связанных с функциональной безопасностью.

Привлекательной для клиентов станет возможность укомплектовать автомобиль по собственному желанию с помощью онлайн-инструментов Xiaomi.

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Xiaomi ранее делилась своими планами выпускать по одному автомобилю в год, начиная с электрического седана Xiaomi SU7, компактного кроссовера в 2025 году и полноразмерного внедорожника с увеличенным запасом хода в 2026 году. Дополнительная информация о новых продуктах появится на конференции Xiaomi, которая пройдет в этом месяце.

Источник отмечает, что новой модели технологического бренда придется конкурировать на рынке с семейным кроссовером Li Auto, продажи которого достигают 50 000 единиц в месяц. Есть мнение, что Xiaomi попытается поставить на семейный автомобиль приемлемый ценник в $20 000.

Ampercar По материалам:

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