Xiaomi запускает полностью автоматизированный завод по сборке смартфонов — Finance.ua

Xiaomi запускает полностью автоматизированный завод по сборке смартфонов 10.07.2024, 01:33 — Технологии&Авто

Xiaomi запускает полностью автоматизированный завод по сборке смартфонов

CEO Xiaomi Лей Цзюнь анонсировал запуск крупного роботизированного завода по сборке смартфонов.

Об этом сообщает Gizmochina.

Согласно источнику, это заявление появилось в китайской соцсети Weibo. Лей Цзюнь сообщил, что пекинский завод нового поколения, предназначенный для скоростной сборки смартфонов, практически готов к запуску и вскоре приступит к работе. Завод будет функционировать круглосуточно, полностью роботизирован и без присутствия людей.

Xiaomi отметила, что работы на заводе умеют взаимодействовать друг с другом, исключая потребность в человеческом участии. Скорость сборки составляет один смартфон в секунду. Качество продукции будет контролироваться собственными автоматизированными установками бренда. Кроме того, завод общей площадью 81 000 квадратных метров сможет поддерживать чистоту на микронном уровне, удаляя пыль.

Этот проект является важным шагом для Xiaomi в совершенствовании производственных процессов и повышении качества продукции.

iTechua По материалам:

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